Гульжан Курманбекова стала акимом Арыси 

Умирзак Шукеев пожелал успехов в дальнейшей работе.

По согласованию с администрацией Президента РК, и депутатами городского маслихата, акимом города Арыс назначена Курманбекова Гульжан Мамытовна, сообщает zakon.kz.

Представив нового акима активу города, Умирзак Шукеев пожелал успехов в дальнейшей работе и выразил уверенность, что Гульжан Мамытовна достойно справиться с новой должностью.

Аким области поставил перед новым главой города железнодорожников ряд задач по социально-экономическому развитию города, укреплению единства и согласия в обществе.

Арыс - особенный город. Работы в городе достаточно. Нужно развивать малый и средний бизнес, сельское хозяйство. Главное - активизировать предпринимательство и привлечь инвестиции, для этого есть все возможности. Она очень опытный специалист, хорошо разбирается в финансовой и социальной сферах, была моим советником. Впереди предстоит много работы - сказал аким области.

В свою очередь Гульжан Мамытовна поблагодарила за оказанное доверие и подчеркнула, что приложит все усилия для развития и процветания города.

Гульжан Курманбекова родилась в 1965 году в Отырарском районе. В 1987 году окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства. Трудовую деятельность начинала кассиром Шаульдерского пассажирско-транспортного кооператива. С 1987 по 1992 год — ревизор, главный ревизор, инспектор по учету доходов Кызылкумского районного финансового отдела. С 1992 по 2004 год — главный ревизор, главный экономист, главный специалист-главный экономист городского отдела финансов ЮКО. С 2004 по 2005 год — главный специалист департамента образования ЮКО, заместитель заведующего отдела финансов Шымкента. С 2007 по 2010 год — начальник отдела финансов города Шымкента. С 2010 по 2012 год — начальник отдела экономики и финансов города Шымкента, заместитель акима города Шымкента. До своего назначения занимала должность советника акима Туркестанской области по вопросам экономики и финансов.

Награждена юбилейными медалями "10 лет Конституции Республики Казахстан", "25 лет независимости Республики Казахстан", медалью "Ерен еңбегі үшін".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!