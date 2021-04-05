Настоящий переполох вызвало задержание шымкентского бизнесмена

Работа компании приостановлена на момент следствия.

Десятки жителей села Алтын Тобе вышли на акцию протеста. Они недовольны тем, что силовики остановили работу местного предприятия, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", сотрудники предприятия по производству золотых изделий, руководителя которого накануне арестовали, перекрыли дорогу и требовали открыть завод. Бизнесмена, по некоторым данным, подозревают в незаконном использовании природных ресурсов.

Уточняется, что облаву вооруженные бойцы спецназа совершили на прошлой неделе. Работа компании приостановлена на момент следствия - это не понравилось сотрудникам предприятия.

По словам работников, несколько дней назад вооруженные бойцы спецназа задержали владельца цеха, а также вынесли оттуда все изделия, а фирму закрыли.

Работая здесь, мы зарабатываем на хлеб, платим за кредит, семью кормим. Они приехали в пятницу, взломали двери и забрали все изделия. И руководителя нашего нет. Нам нужна эта работа. Пусть хотя бы откроют предприятие, чтобы мы работали дальше. Нам больше ничего не надо. работник ювелирного предприятия Гульшат Бейсенова

По некоторым данным, спецоперация была произведена сотрудниками столичной службы КНБ.

По словам родственника владельца компании, официальных обвинений до сих пор не выдвинули.

Не знаем, где мой братишка, где его сын Жасулан. Именно сын его ответственный сейчас за этот бизнес. Забрали их и не знаем, живы они сейчас или нет. Три дня уже прошло. Каждый год вот так приезжают. В прошлом году они, когда приехали, хорошо нам аким района помог вернуть все изделия. брат владельца ювелирного предприятия Асан Ибрашев

Предприятие охраняют бойцы СОБРа, а на улицах дежурят патрульные.

Выйдешь на улицу, сразу забирают тебя. Дети ходят в РОВД, объяснительные пишут. На каждой улице полицейские машины стоят. Наши дети на улицу выйти не могут. Это же безобразие. Уже четвертый четвертый день так. работник ювелирного предприятия Гульзайна Джамалова

Местные полицейские не знают причину задержания бизнесмена и остановки работы предприятия.

В пресс-службе КНБ корреспондентам телеканала сообщили, что тоже не владеют информацией по этому делу.

Сейчас ведется расследование, поэтому работа предприятия приостановлена. По некоторым сведениям, известно, что там был факт незаконного использования природных богатств, которые привозили сюда и производили из них золотые изделия. аким Абайского района Шымкента Бухарбай Парманов

Сообщается, что протестующие в этот день даже перекрыли трассу, но им помешали бойцы СОБРа. Далее митингующих, среди которых были пожилые люди, начали грузить в машину.

По данным ДП Шымкента, в этот день было задержано 30 человек.

Во время массовых задержаний полицейские грубо нарушали права журналистов, работавших на месте. Телевизионным операторам препятствовали в съемке, одному даже боец СОБРА нанес удар по телу. А корреспонденту республиканского канала правоохранители сломали зонт и повредили руку. По факту воспрепятствования деятельности журналистов назначили проверку, - говорится в сюжете.

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