Ушел из жизни легендарный спортивный комментатор

Об этом сообщил его сын.

В возрасте 84 лет ушел из жизни спортивный комментатор Владимир Гендлин, передает zakon.kz.

Отец скончался. Это произошло из-за пневмонии. Я так понимаю, что это связано с коронавирусом, - сообщил ТАСС его сын Владимир Гендлин-младший.

По его словам, на данный момент даты прощания и похорон не определены.

Владимир Гендлин являлся мастером спорта по боксу - он провел 51 бой на любительском ринге и одержал 50 побед. Гендлин занимал пост генерального менеджера Союза боксеров России, а также являлся двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" (2003, 2009). На съезде Всемирного боксерского союза в 1995 году передача Гендлина "Большой ринг" была признана лучшей программой о боксе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!