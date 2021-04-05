Фрагменты другой планеты обнаружили в недрах Земли

Около 4,5 млрд лет назад древняя протопланета Тейя, вероятно, столкнулась с Землей.

Согласно исследованию Университета штата Аризона, в Земле погребены фрагменты другой планеты размерами больше Эвереста, передает zakon.kz.

По данным tjournal.ru, около 4,5 млрд лет назад древняя протопланета Тейя, вероятно, столкнулась с Землей.

Как следует из исследования, результатом столкновения стало не только формирование Луны, но и появление массивного объема инопланетных пород под поверхностью земли.

По словам главного автора исследования Цянь Юань, после столкновения с Тейей под поверхностью Земли появились "пузыри" из инопланетной породы и металла.

(Эти пузыри - прим. ред.) в миллионы раз больше Эвереста, - рассказал Insider ученый.

Отмечается, что исследователи обнаружили "пузыри", изучая лаву от извержения вулканов Самоа и Исландии.

Согласно исследованию, лава из пузырей инопланетной породы "кардинально отличается" от обычной лавы из окружающей мантии, поэтому ученые предположили, что она инопланетного происхождения.

По мнению Юаня, 4,5 млрд лет назад Земля столкнулась с протопланетой Тейей высотой в тысячу километров и шириной от двух до трех тысяч километров. Остатки от столкновения, вероятно, оказались в космосе, и со временем из них сформировалась Луна.

Ученые и ранее предполагали, что Луна сформировалась из-за столкновения Земли с другой планетой, но не находили доказательств - состав спутника оказался очень близким к земному. Но судя по всему, большая часть инопланетной породы осталась в Земле или погребена глубоко внутри лунной породы.

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