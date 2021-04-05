Врачи рассказали о состоянии ребенка, на которого упали футбольные ворота

Тяжелая конструкция не оставила живого места на теле малыша.

В Алматы пятилетний мальчик попал в реанимацию после игры на детской площадке - ребенка придавило железными футбольными воротами, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканала "Астана", тяжелая конструкция не оставила живого места на теле малыша. Врачи борются за его жизнь, а родители пытаются выяснить, чья халатность и безалаберность привела к ЧП.

По словам родителей пятилетнего Романа Носаченко, их ребенок вместе с друзьями вышел поиграть в футбол. Позднее раздался крик, после чего подбежав, взрослые увидели под грудой металла своего ребенка.

Каким-то образом, ворота упали на него. Побежали быстро, он лежит, практически как будто без сознания. Весь в крови. Нога прямо невооруженным глазом видно, что она в нескольких местах сломана. житель Алматы Антон Носаченко

Как сообщили врачи, помимо перелома ног и рук, у маленького Романа констатированы ушиб и смещение сердца, ушиб легкого и закрытую черепно-мозговую травму.

На рентгенограмме выявлен перелом средней трети бедра и переломы верхних конечностей. Учитывая тяжесть состояния, ребенок был госпитализирован в отделение реанимации. На сегодняшний день состояние остается тяжелым. хирург центра детской неотложной медицинской помощи Мейржан Курманалиев

Как выяснилось, футбольные ворота не были закреплены и забетонированы. Этим фактом родители пятилетнего пострадавшего возмущены.

Это какое-то сверххалатное отношение на детской площадке. Такие тяжеленные ворота без малейшего крепления. Ни одного даже следа нет, что оно когда-то было закреплено, допустим, и сломали крепление. Вообще ничего нет, они просто стоят. житель Алматы Антон Носаченко

В свою очередь в акимате Ауэзовского района рассказали, что футбольное поле построено пять лет назад, а не закреплять ворота алматинцы просили сами. Якобы, такой просьбе чиновники просто не смогли отказать.

Они попросили в тот момент, в 2016 году, чтобы данные ворота не закрепляли, а чтобы они были именно переносными. Подрядная организация, которая строила в 2016 году, это была компания "Энерго Экспорт". руководитель отдела коммунального хозяйства акимата ауэзовского района Алматы Азат Какетаев

По словам властей, в ближайшее время злосчастные ворота забетонируют, но здоровья пятилетнему Роману это уже не прибавит. Мальчика готовят к операции, врачи ждут, чтобы его состояние стабилизировалось. Родители же пострадавшего ребенка намерены добиться наказания виновных.

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