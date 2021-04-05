Его вина была полностью доказана.

Как наказали солдата, сбежавшего из части в Таразе. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления военной полиции Бекен Шынтилеуов на брифинге Минобороны РК, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, действия рядового Нурасыла Арысбаева квалифицированы по двум статьям КоАП РК - это самовольное оставление части без уважительных причин и умышленное неисполнение приказа. Его вина была полностью доказана.

1 апреля решением административного суда ему назначено наказание в виде водворения на гауптвахту сроком на 20 суток, - сообщил замначальника Главного управления военной полиции.

Также Шынтилеуов ответил на вопрос о наказании должностных лиц после побега военнослужащего из части.

В ходе расследования данного факта нами были установлены все обстоятельства и причины происшествия. По результатам служебного расследования виновные должностные лица командования части привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В настоящее время командованием части принимаются меры по недопущению впредь подобных нарушений, - пояснил он.

Напомним, 19-летний Нурасыл Арысбаев пропал во время ночного дежурства. Предполагалось, что срочник самовольно покинул пост и скрылся в неизвестном направлении, пока его напарник спал. Оружия у него не было. Его нашли утром 30 марта в нескольких километрах от Тараза. Сам рядовой объяснил, что соскучился по родным и хотел с ними повидаться.

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