Министров во Франции заподозрили в посещении тайных вечеринок во время карантина

На мероприятиях не соблюдались антикоронавирусные ограничения.

Вечером 4 апреля прокурор Парижа объявил о расследовании в связи с информацией о том, что в городе проходили тайные вечеринки с участием членов французского правительства, на которых не соблюдались антикоронавирусные ограничения, передает zakon.kz со ссылкой на meduza.io.

Видео с одного из таких мероприятий 2 апреля показал французский телеканал M6.

Как пишет Le Figaro, утверждалось, что запись была сделана в одном из парижских ресторанов скрытой камерой. На ней видно, что гости не соблюдают дистанцию и не носят маски, некоторые из них целуются при встрече.

Как заявил M6 неназванный организатор тайных ужинов, на них побывало "определенное число министров".

Отмечается, что у пользователей соцсетей, а также у некоторых членов французского правительства репортаж вызвал возмущение.

Не существует такой вещи, как свободный вход для министров. министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр

Глава МВД Жеральд Дарманен потребовал расследовать сведения телеканала.

По данным Le Parisien, неназванным организатором тайных вечеринок оказался коллекционер и владелец дворца Palais Vivienne в Париже Пьер-Жан Шалансон. По словам адвоката коллекционера, его клиент шутил, говоря об участии министров в тайных ужинах.

Напомним, с октября 2020 года во Франции закрыты рестораны и кафе, а с 3 апреля 2021 года во всей стране ввели очередной (третий с начала пандемии) карантин. Жители Франции обязаны соблюдать комендантский час, работают лишь магазины с товарами первой необходимости, школы и детские сады закрылись на три недели.

Франция занимает четвертое место в мире по числу пациентов с коронавирусом. В стране выявили 4,9 млн случаев заражения, 97 тыс. заразившихся умерли. За последние сутки во Франции зафиксировали более 66 тыс. случаев COVID-19.

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