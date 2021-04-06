Казахстанка Зарина Дияс стартовала с победы на турнире в Чарльстоне

Она разгромила россиянку Наталью Вихлянцеву.

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стартовала с победы на турнире в Чарльстоне, передает zakon.kz.

Казахстанка разгромила россиянку Наталью Вихлянцеву в первом круге соревнований - 6:3, 6:1. Матч продлился 1 час и 15 минут. 27-летняя Зарина, занимающая 88-е место в мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов и трижды ошибалась при подаче. пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

По данным ФТК, ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Volvo Car Open Дияс сыграет либо с немкой Андреа Петкович, либо со своей соотечественницей Юлией Путинцевой.

Также сообщается, что другая казахстанка - Ярослава Шведова уступила в стартовом раунде японке Мисаки Дои - 3:6, 3:6. За 1 час и 25 минут казахстанка реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, а также допустила пять двойных ошибок.

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