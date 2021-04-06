Алия Назарбаева получила новую должность

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Она стала председателем Совета МТО "Жасыл ел".
Алия Назарбаева стала председателем Совета молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел", сообщает zakon.kz.
Председатель президиума Ассоциации экологических организаций Алия Назарбаева стала председателем Совета молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел". Об этом было объявлено на I заседании Совета МТО "Жасыл ел", которое прошло 5 апреля, - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в состав Совета вошли депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, общественные деятели, представители экологических и республиканских молодежных организаций:
По данным руководителя Республиканского штаба МТО "Жасыл ел" Азамата Данияра, на сегодняшний день региональные штабы работают в 16 регионах, за исключением Шымкента. Ежегодно численность бойцов составляет 20 тыс. человек. Подводя итоги заседания, руководитель РШ МТО "Жасыл ел" поделился планами об увеличении их численности до 30 тыс. человек.
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