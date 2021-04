Главный фактор долголетия установили ученые

По мнению авторов, сделанное ими открытие предполагает важную роль генетики в контроле долголетия/

Как показали результаты исследования диких овец в Шотландии, с продолжительностью жизни коррелирует длина теломер, определяемая по большей частью генетикой и наследственностью, а не их сохранность, которая зависит от условий жизни и окружающей среды, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, длина теломер - концевых участков хромосом - считается важным биомаркером здоровья или старения всего организма. Чем короче теломеры, тем выше риск смерти - это универсальное правило для всех позвоночных. Однако до сих пор до конца не было ясно, что больше влияет на теломеры - наследственность или внешние факторы.

Отмечается, что решение этого вопроса требует длительных наблюдений на протяжении жизни нескольких поколений, и такие исследования трудно провести на людях. Поэтому ученые из Норвегии, Великобритании и Канады под руководством Даниэля Нусси из Института биологии Норвежского научно-технологического университета выбрали для своих наблюдений более короткоживущий вид - замкнутую популяцию диких овец соайской породы, обитающих на островах Шотландии.

Авторы собирали данные в течение почти 20 лет, а затем с помощью многомерных количественных генетических моделей проанализировали связь между длиной теломер, их сохранностью и последующей выживаемостью животных в зависимости от самых различных факторов.

Как оказалось, продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения. При этом первый параметр напрямую связан с генетической наследственностью, а второй - с факторами окружающей среды, такими как стресс или питание.

Авторы статьи пишут, что они "не нашли никаких доказательств того, что истощение теломер связано с повышенным риском смертности".

Вместо этого мы обнаружили, что межиндивидуальные различия в средней длине теломер связаны с увеличением продолжительности жизни. Наш анализ показывает, что эта корреляция между средней длиной теломер и продолжительностью жизни индивида имеет генетическую основу, - говорится в статье.

По мнению авторов, сделанное ими открытие предполагает важную роль генетики в контроле долголетия и отмечают необходимость продолжить исследования, изучив эволюционный аспект этого контроля.

