НАТО: Россия нарушила соглашения о перемирии в Украине

"Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года", - заявил представитель альянса.

В НАТО заявили, что военная активность РФ на украинской границе подрывает все усилия по деэскалации на востоке Украины, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Перемещения российских войск близ украинской границы вызывают все больше критики в международном сообществе.

Дестабилизирующие действия" со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины, заявил пресс-секретарь НАТО немецкому изданию Die Welt.

Североатлантический альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул его представитель в материале, опубликованном во вторник, 6 апреля.

Члены альянса 1 апреля обсудили обстановку на Черном море. Страны, входящие в НАТО, выразили озабоченность крупномасштабной военной деятельностью России в Украине и вокруг нее, добавил представитель альянса.

Союзники также обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе, - заявил собеседник Die Welt.

Министерства иностранных дел Германии и Франции ранее призвали стороны к сдержанности и немедленной деэскалации, а также указали на рост случаев нарушения режима прекращения огня. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен обсудить этот вопрос с украинской стороной на ближайшем саммите глав МИД стран Евросоюза. А США попросили Россию объяснить "провокации" на границе с Украиной.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!