Аллерголог назвал ранние симптомы анафилактического шока

Скорость ухудшения состояния зависит от концентрации аллергена, попавшего в организм.

Ранние признаки анафилактического шока сходны с признаками аллергии — зуд слизистых и поверхности кожи, головокружение и слабость, сообщает zakon.kz.

Постепенно симптомы становятся все более выраженными, состояние ухудшается, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире телеканала Звезда.

А потом эта слабость и головокружение становятся очень сильными, что человек падает и теряет сознание, — объяснил медик.

Шок развивается очень быстро. В течение 10-15 минут способна наступить реакция в результате употребления каких-либо продуктов или напитков, на которые у человека аллергия. Гораздо быстрее может наступить обморок, если речь о лекарствах или препаратах, введенных путем инъекции.

Специалист добавил, что в кинематографе часто показывается, как герой теряет сознание в считанные минуты, однако на деле скорость ухудшения состояния зависит от концентрации аллергена, попавшего в организм.

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