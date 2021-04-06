Как определить настоящий пробег при покупке подержанного авто

Показатели пробега хранятся в памяти электронного блока управления.

Газета "Аргументы и Факты" назвала способ определить точный пробег при покупке подержанного автомобиля, сообщает zakon.kz.

Издание отмечает, что владельцы многих машин возрастом более 15 лет скручивают пробег. Однако есть несколько способов, помогающих определить приблизительное или точное количество пройденных километров у любого транспортного средства.

Если авто оборудовано цифровыми приборами, то показатели пробега при вмешательстве не исчезают бесследно и хранятся в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем. Как объясняет издание, получить такую информацию можно благодаря специальным сканерам, которые собирают данные от всех опций машины и создают список с показателями пробега от разных устройств. Подобный анализ можно осуществить при комплексной диагностике машины в дилерском центре.

Также издание рассказало о визуальных способах определить реальный пробег автомобиля. Так, коврик на водительском месте сильно протрется к 50 тысячам километров пробега, а к 80 тысячам начнет лосниться и блестеть кожа на руле. Обилие сколов, трещин, разводов и потертостей на кузове, а также пожелтевшие фары говорят о пробеге свыше 100 тысяч километров.

После 150 тысяч вытягивается и топорщится складками кожа на водительском сиденье, а потертый, неопрятный салон и сошедшая по краям резиновая накладка педалей – признак авто, прошедших более 200 тысяч километров. Пробег более 250 тысяч километров можно распознать по заметным потертостям от щеток стеклоочистителей на лобовом стекле.

Расшатанные и плохо фиксирующиеся двери, как правило, говорят о пробеге свыше 300 тысяч километров, а после 400 тысяч из-за усталости металла продавливается пассажирский диван или частично деформируется подушка водительского сиденья.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!