Впервые в истории мозг человека подключили к компьютеру по беспроводной сети

В перспективе это поможет разработать алгоритмы декодирования, что позволит существенно расширить возможности для людей с параличом.

Команда американских ученых BrainGate, специализирующаяся на разработке технологий для людей с церебральным параличом, впервые испытала на человеке беспроводной интерфейс мозг-компьютер (BCI), сообщает zakon.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

BCI способен улавливать и декодировать сигналы в человеческом мозгу и передавать их на внешние устройства без проводного подключения.

По словам профессора Джона Саймерала, новая беспроводная система с такой же точностью регистрирует и передает сигналы, как и при использовании проводного оборудования. Только в этом случае люди физически не привязаны к оборудованию и это открывает новые возможности использования.

Отмечается, что двое последних участников исследования 35 и 63 лет, которые стали парализованными из-за травм позвоночника, непрерывно использовали дома беспроводную систему до 24 часов, а не в стенах лаборатории.

Ученые уверены, что благодаря новому интерфейсу они смогут наблюдать за мозговой активностью людей в течение длительного периода времени, что раньше было почти невозможно. В перспективе это поможет разработать алгоритмы декодирования, что позволит существенно расширить возможности для людей с параличом.

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