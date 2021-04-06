Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем в Казахстанe

PwC проводит данное исследование по всему миру уже 24 года и последние 9 лет — в Казахстане.

Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz, признан лучшим руководителем компании в Казахстане по результатам опроса СЕО Survey 2021, проведенного ведущей международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Михаил признан лучшим руководителем в третий раз подряд.

Михаил Ломтадзе прокомментировал:

Спасибо всем, за оценку нашей работы и компании PwC за организацию исследования. Это очередное признание всей нашей потрясающей команды, которая создает инновационные сервисы и улучшает жизнь нашим любимым клиентам. В прошлом году мы сделали успешное IPO Kaspi.kz, поставили Казахстан на мировую карту инноваций и значительно увеличили привлекательность страны для международных инвесторов. Мы, со своей стороны, обещаем и дальше продолжать приятно удивлять наших любимых клиентов новыми инновационными сервисами мирового уровня.

В опросе приняли участие 71 CEO крупнейших казахстанских компаний из различных секторов экономики. Респонденты отметили успешный выход Kaspi.kz на IPO, профессионализм команды, технологичность компании и стратегическое видение руководителя Kaspi.kz.

PwC проводит данное исследование по всему миру уже 24 года и последние 9 лет — в Казахстане. Основная цель опроса — оценить мнение руководителей о ситуации в глобальной и национальной экономике, узнать о факторах риска и возможностях для развития бизнеса.

Ознакомиться с полной версией исследования можно на сайте PwС.

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