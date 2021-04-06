Венера Сейтимова: Казахстан является лидером по количеству обращений в Суд ЕАЭС

Всего от Республики Казахстан поступило 6 заявлений в период с 2015 года по настоящее время.

Суд Евразийского экономического союза – постоянно действующий судебный орган, целью деятельности которого является обеспечение единообразного применения государствами-членами и органами Союза Договора, международных договоров в рамках Союза, международных договоров Союза с третьей стороной и решений органов Союза. От Казахстана на должность судьи была назначена Венера Сейтимова – первая и единственная женщина в стране, избранная судьей во все международные суды, в которых участвует Республика Казахстан. В Суде ЕАЭС Венера Хамитовна работает с 2015 года, она рассказала zakon.kz о работе Суда и его компетенции.

- Венера Хамитовна, пожалуйста, расскажите подробнее, с какого времени осуществляет свою деятельность Суд ЕАЭС?

- Суд Евразийского экономического союза, созданный единовременно с учреждением ЕАЭС, начал свою деятельность с 1 января 2015 года и является одним из постоянно действующих органов Союза. Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан в Астане 29 мая 2014 года главами трех государств: Казахстана, Беларуси и России. Позднее, 10 октября 2014 года, к Договору присоединились Республика Армения, а 23 декабря 2014 года – Кыргызская Республика. Целью деятельности Суда Евразийского экономического союза является создание единообразной практики для применения государствами-членами и органами Союза. При этом в качестве субъектов обращения в Суд могут выступать также хозяйствующие субъекты третьих стран, интересы которых могут затрагиваться правом Союза.

На сегодняшний день Суд состоит из десяти судей – по два представителя от каждого государства-члена Союза. Штаб-квартира Суда расположена в городе Минск. Предшественником Суда ЕАЭС являлся Суд Евразийского экономического сообщества, ликвидированный в 2014 году.

- На какой срок и кем назначаются судьи Суда ЕАЭС?

- Судьи международных судов назначаются исключительно по представлению государств.

Судьи Суда ЕАЭС назначаются решением Высшего Евразийского экономического совета, состоящего из глав государств-членов, по представлению соответствующего государства-члена. В другом международном суде, дислоцированном в Минске, - Экономическом суде Содружества независимых государств - судьи назначаются решением Сената Республики Казахстан.

К слову, до назначения на должность судьи Суда ЕАЭС я представляла Казахстан в Экономическом суде СНГ (2013-2014 гг).

Срок полномочий судьи Суда ЕАЭС составляет 9 лет. К судьям предъявляются высокие квалификационные требования. Надо отметить, что отличительный признак международного суда состоит, в частности, в том, что судьи самостоятельно избирают Председателя и заместителя Председателя Суда.

При вступлении в должность судья приносит присягу, после чего приступает к осуществлению международного правосудия. Я служу в Суде ЕАЭС уже седьмой год.

- Расскажите, какие дела относятся к компетенции суда ЕАЭС?

- В компетенцию Суда входит рассмотрение споров по обращению двух категорий заявителей: государств-членов и хозяйствующих субъектов. Суд рассматривает споры между государствами-членами по вопросам соблюдения ими Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений органов Союза, споры по заявлению государства-члена об оспаривании решений Евразийской экономической комиссии, а также о соответствии международного договора в рамках Союза или его отдельных положений Договору о ЕАЭС. Хозяйствующий субъект вправе обратиться с заявлением об оспаривании решения, действия или бездействия Евразийской экономической комиссии, непосредственно затрагивающих права и законные интересы данного субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Суд обладает компетенцией по разъяснению права Союза в рамках толковательной функции, которая свойственна только международным судебным органам. Субъектами по данной категории дел могут выступать государство-член или орган Союза. Несмотря на то, что ЕАЭС – это экономический блок, Суд ЕАЭС обладает также уникальной, на мой взгляд, компетенцией по рассмотрению заявлений о разъяснении права Союза, поданных должностными лицами или сотрудниками органов ЕАЭС, связанных с трудовыми правоотношениями.

Уникальность данной компетенции заключается, во-первых, в особом субъекте обращения – физическом лице, а, во-вторых, Суд рассматривает вопросы, не связанные с осуществлением экономической деятельности.

На сегодняшний день Судом ЕАЭС было рассмотрено свыше 40 дел, 4 дела находятся в производстве в данный момент. Такое количество обращений для международных судов, особенно на начальном этапе деятельности, является весомой и значимой цифрой, демонстрирующей высокий уровень доверия к Суду и свидетельствующей о повышении уровня популяризации его деятельности. К слову, эти показатели значительно превышают количество дел, находившихся в производстве такого авторитетного международного суда, как Суд Европейских сообществ в начале его функционирования.

- Венера Хамитовна, не могли бы Вы более конкретно пояснить, какие заявления принимаются к рассмотрению Судом ЕАЭС?

- В начале своей деятельности Суд ЕАЭС преимущественно рассматривал заявления хозяйствующих субъектов об оспаривании решений, действий либо бездействия Евразийской экономической комиссии. В 2017-2019 годах наблюдался стремительный рост числа заявлений государств-членов Союза и Евразийской экономической комиссии о разъяснении права Союза, включая положения, регулирующие трудовые правоотношения в органах Союза.

На сегодняшний день вновь стала очевидна тенденция увеличения количества обращений от хозяйствующих субъектов, оспаривающих решения, действия или бездействия Комиссии, повлекшие нарушение прав и законных интересов хозяйствующих субъектов в сфере таможенного регулирования, конкуренции, свободы движения услуг, трудовой миграции, технического регулирования и т.п. С правовой точки зрения – это настоящие споры.

- Можно ли оспаривать решение Суда ЕАЭС, если да, то каким образом?

- Для ответа на данный вопрос следует кратко рассказать о структуре Суда. Споры государств-членов поступают на рассмотрение Большой коллегии Суда, состоящей из всех десяти судей Суда ЕАЭС. Споры по заявлению хозяйствующего субъекта рассматриваются Коллегией Суда, в состав которой включается по одному судье от каждого государства-члена.

Решения Коллегии Суда могут быть обжалованы в Апелляционную палату Суда, которая в соответствии с правом Союза, формируется из числа оставшихся пяти судей, не принимавших участия в рассмотрении дела по первой инстанции.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Суд вправе изменить либо оставить без изменения решение Коллегии Суда, отменить данное решение полностью или в части, вынести новое решение по делу, а в случае заключение сторонами мирового соглашения – отменить решение Коллегии и прекратить производство. Решение Апелляционной палаты вступает в силу с даты его вынесения, оно окончательно и обжалованию не подлежит.

В этом смысле судебная практика имеется: Апелляционной палатой Суда отменены ранее вынесенные решения Коллегии Суда, к примеру, по делу ЗАО "Дельрус", ТОО "Дельрус РК" и по делу ООО "Монокристалл". Апелляционная палата в первом случае признала решение Евразийской экономической комиссии не соответствующим Договору и международным договорам в рамках Союза, а во втором, напротив, - соответствующим праву Союза.

- Какими нормативными правовыми актами руководствуется Суд ЕАЭС при вынесении решения?

- В соответствии с положениями Статута Суд при вынесении решения применяет общепризнанные принципы и нормы международного права, Договор о ЕАЭС, международные договоры в рамках Союза и иные международные договоры, участниками которых являются государства-стороны спора, решения и распоряжения органов Союза, а также международный обычай.

- Что такое консультативное заключение Суда ЕАЭС, для чего они нужны и обязательны ли к исполнению?

- Консультативное заключение - это итоговый акт Суда, принимаемый по результатам рассмотрения заявления государства-члена или органа Союза о разъяснении права ЕАЭС, а также заявлений должностных лиц и сотрудников органов Союза о разъяснении права ЕАЭС по вопросам трудовых отношений. Консультативное заключение принимается Большой коллегией Суда, то есть всем составом Суда.

Несмотря на то, что консультативное заключение носит рекомендательный характер, правовые позиции, сформулированные в нем, учитываются государствами-членами Союза в их нормотворческой деятельности и правоприменительной практике.

Одним из показательных примеров в этой связи является обращение с заявлением о разъяснении положений Договора о ЕАЭС Республики Беларусь, которая разрабатывала законопроект об антимонопольном регулировании. В результате такого разъяснения правовые позиции Суда ЕАЭС нашли отражение в национальном законодательстве Беларуси. Надо отметить, что прямые ссылки на судебные акты Суда ЕАЭС содержатся в постановлениях Верховного суда Республики Казахстан, Верховного суда Российской Федерации, в том числе в постановлениях, носящих нормативно-правовой характер.

Примечательно, что регулирующий орган Союза – Евразийская экономическая комиссия, наделенная правом обращаться в Суд ЕАЭС с заявлением о разъяснении права Союза, также воспринимает консультативные заключения, де-юре носящие рекомендательный характер, в качестве обязательных. Такое же отношение, как показывает практика, к консультативным заключениям наблюдается и у иных субъектов евразийского правоприменения. Это признаки авторитета Суда, признания и доверия к нему всех субъектов, вовлеченных в евразийской экономический оборот.

- Обращался ли в Суд ЕАЭС Казахстан? Если да, то по каким вопросам?

- Казахстан является лидером по количеству поданных в Суд обращений. Всего от Республики Казахстан поступило 6 заявлений в период с 2015 года по настоящее время. Неоднократно Суд давал разъяснения права Союза по вопросам, возникающим в разных отраслях экономики интеграционного образования.

Указом Президента Республики Казахстан от 2015 года правом обращаться в Суд ЕАЭС наделены как государственные органы – Генеральная прокуратура, Министерство иностранных дел, Министерство финансов, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, Министерство национальной экономики, Министерство торговли, Министерство юстиции, Агентство по защите и развитию конкуренции, так и Национальная палата предпринимателей "Атамекен" - наравне с государственными органами, представляющими государство.

С точки зрения субъектов обращения Национальная палата предпринимателей "Атамекен" является уникальным субъектом, которого государство уполномочило напрямую обратиться в Суд Союза в целях защиты интересов бизнес-сообщества в рамках интеграционных процессов. "Атамекен" выступает в роли посредника между казахстанскими предпринимателями и Судом. Это, безусловно, очень прогрессивное и креативное явление, которого нет в других государствах-членах!

- Можете, пожалуйста, привести конкретный пример по рассмотрению такого вопроса?

- Суд в 2019 году рассматривал дело по заявлению Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" о разъяснении права Союза в сфере антимонопольного регулирования, по которому я являлась судьей-докладчиком. Обращение касалось разграничения компетенции национальных и наднациональных органов в отношении установления антимонопольного нарушения и привлечения к ответственности за нарушение правил конкуренции.

Поводом к обращению послужило рассмотрение Национальной палатой предпринимателей вопроса о возможном одновременном нарушении хозяйствующим субъектом национального законодательства Республики Казахстан и права Евразийского экономического союза в сфере защиты конкуренции.

Суд ЕАЭС вынес консультативное заключение, в котором указал, что Евразийская экономическая комиссия имеет исключительную компетенцию, если антиконкурентное нарушение имело место на трансграничных рынках. В иные случаях, когда отсутствует признак трансграничности, данный вопрос относится к компетенции национальных ведомственных органов.

Осуществление компетенции Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств-членов в отношении одних и тех же нарушений невозможно.

Автор обращения получил ответ на вопрос, в каких случаях нарушение относится к компетенции национального органа, и какие признаки этого нарушения помогают отграничить национальную компетенцию от компетенции Евразийской экономической комиссии. Суд также указал, что хозяйствующий субъект не может быть дважды привлечен к ответственности, применив принцип "non bis in idem".

- Каким образом пандемия коронавируса сказалась на работе Суда ЕАЭС, есть ли какие-то сложности?

- В условиях пандемии Суд продолжил выполнение возложенных на него задач посредством внедрения элементов электронного правосудия, специальных IT-платформ. Участие сторон в судебных заседаниях удалось обеспечить благодаря системе видеоконференцсвязи и использованию существующих ресурсов.

Как ни удивительно, но в период пандемии общее количество обращений в Суд возросло. На эффективность работы Суда непосредственного влияния вирус не оказал. Единственным новым фактором явилось проведение заседаний в большей части в режиме "онлайн".

- Спасибо за интервью!

подготовила Лариса Черненко, Алматы

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