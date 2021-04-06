Маркировать необходимо не только сигареты, но и сигары, сигариллы, табак для кальяна и даже стики для электронных сигарет.

С 1 апреля цифровая маркировка стала обязательной для всех видов табачных изделий и заменителей табака. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

Отныне производители и импортеры должны маркировать кодом Data Matrix не только сигареты, но и сигары, сигариллы, табак для кальяна и даже стики для электронных сигарет, - пояснили в КГД.

Остатки немаркированного товара данных групп могут продаваться еще до 1 апреля 2022 года. Данная норма регулируется постановлением Правительства РК "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке" от 10 сентября 2020 года.

Сегмент альтернативных табачных изделий, в основном (более 90% общего объема), в Казахстане представлен стиками для электронных сигарет. Основными импортерами данной группы являются Филип Моррис Казахстан и Бритиш Американ Тобакко Казахстан.

Круг поставщиков сигар и сигарилл на рынок Казахстана шире, поэтому для них определены дополнительные способы цифровой маркировки – такие как стикетирование и этикетирование. Они не требуют капитальных затрат на маркировочное оборудование, - отметили в комитете.

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