В Казахстане сформирован двухмесячный запас лекарств для лечения коронавируса

Во всех регионах созданы стабилизационные фонды лекарственных средств на 18 млрд тенге.

Для лечения от коронавирусной инфекции в больницах сформирован запас лекарств на месяц, а на складах и в аптеках - на два месяца. Об оснащенности лекарствами больниц и аптек, а также медицинским оборудованием реанимационных отделений рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства, передает корреспондент zakon.kz.

Касательно обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, на сегодня страна полностью обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий. В больницах сформирован месячный запас лекарств для лечения коронавирусной инфекции, на складах СК "Фармация" и в аптеках - двухмесячный запас. Во всех регионах созданы стабилизационные фонды лекарственных средств на 18 млрд тенге, - сказал он.

По его словам, для снижения нагрузки на больницы и аптеки с августа бесплатно выдаются 5 видов лекарств для лечения КВИ на амбулаторном уровне с запасом на 1 млн пациентов.

Проведена совместная работа с Агентством по защите и развитию конкуренции, в результате стоимость по 232 антиковидным препаратам в среднем снизилась на 27%. Медицинские маски реализуются в свободной продаже в среднем по 20 тенге, на складах сформирован достаточный запас в объеме 21,5 млн штук. Медицинские организации полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, акиматами регионов сформирован трехмесячный запас, - пояснил министр.

Что касается оснащения реанимационных отделений медицинским оборудованием, то в соответствии с поручением главы государства в регионах проводится инвентаризация оборудования всех организаций здравоохранения, в том числе реанимационных отделений.

В апреле этого года данная работа завершится, дооснащение будет осуществляться по ее результатам. Вместе с тем, с начала пандемии оснащенность основным реанимационным оборудованием инфекционных стационаров доведена до 100% - закуплено 3,4 тысячи аппаратов ИВЛ и 40 тысяч кислородных станций. При этом на сегодня занято 22% реанимационных коек или порядка 588 пациентов, - отметил глава Минздрава.

В целом, добавил министр, укрепление материально-технической базы позволит не допустить заимствование оборудования между медицинскими организациями при развитии эпидемиологической ситуации по реалистичному прогнозу.

Для дальнейшего дооснащения медицинских организаций оборудованием из республиканского бюджета на 2021-2022 годы предусмотрено выделение 85 млрд тенге. Работа по дооснащению реанимационных отделений будет продолжена регионами на системной основе, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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