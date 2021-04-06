Туалеты на трассе. Как идет оснащение придорожным сервисом

Чуть больше половины объектов придорожного сервиса отвечают нужным стандартам.

До 2025 года в Казахстане дополнительно будут построены свыше 400 современных объектов и все имеющиеся объекты придорожного сервиса будут приведены в соответствие нормативам. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.

Министр напомнил, что глава государства поручил до 2025 года обеспечить все дороги придорожным сервисом, соответствующим Национальному стандарту. Требования к объектам придорожного сервиса утверждены, Нацкомпания "Казавтожол "занимается их развитием.

Ежегодно в регионах строятся новые современные объекты, оказывающие весь спектр услуг. Существующие объекты приводим в соответствие требованиям международных стандартов. На сегодня вдоль республиканской сети действует 1854 объектов сервиса, из которых 1070 или 58% отвечают требованиям стандартов. До конца года будет построены 125 единиц объектов, в том числе за счет якорных инвесторов 38 АЗС с санитарными узлами и пунктами питания, 87 единиц санитарно-гигиеничных узлов за счет частных инвестиций и в рамках реконструкции. Доля объектов, отвечающих нормативным требованиям в этом году будет доведена до 66% или 1322 единицы, - отметил Атамкулов.

Он добавил, что для покрытия всей сети до 2025 года дополнительно будут построены свыше 400 современных объектов и все имеющиеся объекты придорожного сервиса будут приведены в соответствие нормативам.

При этом глава ведомства напомнил, что вопрос обеспеченности и состояния придорожных объектов сервиса широко обсуждается обществом.

Как отметил глава государства, "Мы продолжаем реализовывать новые инфраструктурные проекты, направленные на повышение уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов". Мы строим современные дороги, для развития придорожного сервиса требуются совместные действия местных исполнительных органов и бизнес сообщества. В связи с этим акиматы областей и НПП "Атамекен" должны активно подключиться к данной работе, - подчеркнул он.

По его словам, положительные результаты по строительству новых трассовых комплексов категорий А и В показывает Актюбинская (4), Алматинская (3) и Карагандинская (3) области. А вот акиматам Северо-Казахстанской (38%) и Мангистауской (43%) областей необходимо усилить работу по приведению действующих объектов сервиса к нормативным требованиям.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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