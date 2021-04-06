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Еще один регион пополнил "красную" зону в Казахстане

Фото: pixabay.com 6 апреля 2021, 10:22

Добавилась Акмолинская область.

Еще один регион перешел в "красную" зону по распространению коронавируса, передает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 апреля, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области. Также добавилась Акмолинская область.

В "желтой" зоне: Шымкент и Карагандинская область.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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