Еще один регион пополнил "красную" зону в Казахстане

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Добавилась Акмолинская область.
Еще один регион перешел в "красную" зону по распространению коронавируса, передает zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 апреля, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области. Также добавилась Акмолинская область.
В "желтой" зоне: Шымкент и Карагандинская область.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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