Избран заместитель председателя правления KASE

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Им стал Жайнар Саржаков.
Решением совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" с 5 апреля 2021 года заместителем председателя правления KASE избран Саржаков Жайнар Наурзбаевич со сроком полномочий до 1 июля 2023 года, сообщает zakon.kz.
В разные годы Жайнар Саржаков занимал руководящие позиции в Департаменте монетарных операций, Департаменте финансового учета и мониторинга финансовых операций Национального Банка Республики Казахстан, участвовал в разработке инвестиционных стратегий золотовалютных активов НБРК, Национального фонда РК, пенсионных активов ЕНПФ. Выпускник МГУ по специальности "Прикладная математика".С учетом указанного решения состав правления KASE определен в количестве следующих пяти лиц:
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!