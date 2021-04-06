25,6 млрд тенге планируют собрать с платных дорог до конца года

Планируемые сборы к концу года составят 25,6 млрд тенге: из них 20 млрд тенге - содержание платных участков, 5,6 млрд тенге - содержание СВП и возврат инвестиций.

В марте этого года введена в промышленную эксплуатацию система платности на 5,8 тысяч км, а на остальных 5,2 тысяч км внедрение оплаты планируется до конца 2024 года. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.

Атамкулов рассказал, что для нормативного содержания реконструированных автодорог внедряется платность, которая позволит в полной мере покрыть затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет. По его словам, платные участки отвечают современным требованиям безопасности и комфортных условии пользователям.

В соответствии с поручением премьер-министра в марте месяце введена в промышленную эксплуатацию система взимания платы на 5,8 тысяч км. Планируемые сборы к концу года составят 25,6 млрд тенге: из них 20 млрд тенге - содержание платных участков, 5,6 млрд тенге - содержание СВП и возврат инвестиций, - сказал он.

Глава ведомства добавил, что на остальных 5,2 тысяч км внедрение платности планируется до конца 2024 года по мере завершения работ по реконструкции.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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