Известный казахстанский актер Ильяс Турманов скончался от коронавируса

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова выразила соболезнования семье актера и труппе Театра.

В Алматы скончался известный актер театра и кино Ильяс Турманов, передает zakon.kz.

Ведущий актер Театра для детей и юношества имени Наталии Сац Ильяс Турманов скончался 4 апреля после продолжительной болезни. Его коллеги сообщили, что он умер от коронавируса.

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова выразила соболезнования семье актера и труппе Театра.

Смерть Ильяса Турманова - невосполнимая утрата не только для профессионального сообщества, но и для поклонников отечественного театра, которые высоко ценили и любили его творчество, - отметила министр, добавив, что Турманов умел скрупулезно трудиться, был чутким и талантливым человеком.

Ильяс Турманов родился в 1967 году. Начинал творческую деятельность в Жамбылском областном русском драмтеатре в Таразе (с 1987 по 1997 год), после окончания Джамбульского культурно-просветительного училища. В Театр для детей и юношества имени Наталии Сац перешел в 1998 году. Более 20 лет он играл на сцене этого театра, исполнив более 50 ролей.

Играл роли в фильмах (с 2003 года): "Каждый взойдет на Голгофу", "Маленькие люди", "Остров возрождения", картина совместного производства России, Израиля, Польши и Казахстана "Подарок Сталину", "Небо моего детства", казахстано-турецкий сериал "Астана - любовь моя".

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