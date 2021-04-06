Время работы пунктов вакцинации продлено с 8:00 до 00:00 часов.

Запись на вакцинацию населения от коронавируса запустили в Нур-Султане. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, сообщает zakon.kz.

Вакцинация единственный действенный метод, который позволит всем вернуться в прежний ритм жизни, когда не было локдаунов и карантинных ограничений, запускаем вакцинацию среди населения.

Для того, чтобы избежать единовременного массового скопления людей и создать более благоприятные условия для горожан, вводим вакцинацию по предварительной записи. Это также позволит равномерно распределить в медучреждения вакцины. Учитывая возрастные ограничения и медицинские показатели, вакцинированию подлежат свыше 600 тысяч жителей. Только в апреле Минздрав (СК Фармация) планирует поставить в наш город свыше 280 тысяч доз вакцин, - написал он.

Количество прививочных пунктов в столице увеличили почти в три раза – с 36 до 100. Это организации первичной медико-санитарной помощи: поликлиники, центры семейного здоровья, врачебные амбулатории и т.д. Время работы пунктов вакцинации продлено с 8:00 до 00:00 часов.

Таким образом, все желающие получить вакцину, уже могут оставить заявку. Это предварительно записаться в свою поликлинику по месту прикрепления. На сайте Управления здравоохранения опубликован список с контактными номерами, адресами организаций первичной медико-санитарной помощи, - сообщил аким.

Кроме того, запись также осуществляется через мобильное приложение Damumed. В приложении пациенту через личный кабинет достаточно записаться на прием к участковому врачу и в примечании указать, что хочет получить прививку против КВИ.

Также Минздрав на днях запустит централизованный прием заявок по стране на вакцинацию на портале "электронного правительства" (egov.kz). Там будет отдельная вкладка "запись на вакцинацию". Таким образом, до конца недели наши медучреждения будут записывать желающих на вакцинацию и в конце уже этой недели приступят к массовой вакцинации населения. Медицинские учреждения готовы принять всех желающих. Тем не менее, подготовили инфраструктуру ряда торгово-развлекательных центров, к примеру, как ТРЦ Mega Silk Way. Кроме того, готовность выразили и гостиницы города. В случае необходимости, в них также можем развернуть пункты вакцинации, - написал Кульгинов.

На первом этапе провакцинировали тех, кто непосредственно находится на передовой в борьбе с коронавирусом: медицинские работники, учителя, стражи порядка и т.д.

Сейчас к нам обращаются горожане с желанием также провакцинироваться. Нас это радует, так как вакцинация населения позволит выработать коллективный иммунитет и обезопасить родных и окружающих людей, - написал аким.

Кульгинов напомнил, что вакцинированные также должны будут соблюдать санитарные нормы и носить маски.

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