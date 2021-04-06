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Более 44 тысяч жителей Алматы получили прививки от коронавируса

Фото: pixabay.com 6 апреля 2021, 12:34

Остаток вакцин - 6 335 доз, процесс вакцинации продолжается.

За 5 апреля прививки от коронавируса получили 4 764 алматинца, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Управлении общественного здоровья Алматы.

Всего за весь период с 1 февраля по 5 апреля провакцинировано - 44 315 человек. За 5 апреля прививку получили 4 764 человека, - сказано в сообщении.

Остаток вакцин - 6 335 доз, процесс вакцинации продолжается.

По информации УОЗ, ожидается поставка в город еще 57 445 доз, 9 апреля.

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