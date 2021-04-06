Казахстан окажет Кыргызстану безвозмездную военно-техническую помощь

Документ будет внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.

Проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи" разработало Минобороны, передает zakon.kz.

Документ будет внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.

Как отмечается, проект закона разработан в соответствии с законом "О международных договорах Республики Казахстан", во исполнение поручений Президента РК К.К.Токаева о принятии мер по вступлению в силу Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи, данного по итогам государственного визита Президента Кыргызской Республики С.Жапарова в Казахстан 2-3 марта 2021 года.

В частности, Казахстан планирует передать соседней стране:

6 млн 480 патронов 5,45 мм с пулей ПС

122 мм реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью – 1 000 штук

наземный сигнальный патрон оранжевого дыма – 2 тысячи

26 мм сигнальный патрон желтого огня – 1000 штук

пост слухового перехвата "Восток-СП" - 4 единицы

РПУ "Галактика" - 6 единиц

антенный коммутатор "Калина 12х80" - 1 ед.

Как отмечается, передаваемое имущество является неиспользуемым и хранится в излишнем количестве, в связи с чем бюджетные средства на его восстановление не потребуются.

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.

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