В Италии умер идейный вдохновитель создания евро Роберт Манделл

Он умер в Тоскане на 89-м году жизни.

В Италии умер "отец евро", нобелевский лауреат Роберт Манделл, передает zakon.kz.

Основную часть жизни ученый посвятил экономической теории неолиберализма, создал основу для введения евро и единого валютного союза Европы. Он умер в Тоскане на 89-м году жизни, сообщает РБК.

В Тоскане он проживал последние годы вместе с семьей.

Манделл родился в 1932 году в городе Кингстон в Онтарио, степень бакалавра экономики получил в университете Британской Колумбии в Ванкувере, магистра — в Вашингтонском университете Сиэтла, а доктора — в MIT. Кроме того, обладал дипломом юриста Университета Ватерлоо, учился в Лондонской школе экономики.

Ученого считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания единой валюты для Европы. Начиная с 1960-х годов он поддерживал идею общеевропейского экономического и валютного союза и разработал теоретическую основу для введения евро.

В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике "за анализ денежной и фискальной политики в рамках разных режимов валютного курса, а также за анализ оптимальных валютных зон".

Премия стала результатом многолетней работы ученого над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран. Манделл начал собирать материал для нее еще во время работы в Международном валютном фонде в 1960-х. Вместе с экономистом Маркусом Флемингом они создали теоретическую основу неолиберализма как экономической модели (модель Манделла — Флеминга).

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