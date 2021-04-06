Еще один праздничный день появился в Казахстане

Праздничный день появился у работников антимонопольного органа.

Постановлением Правительства Казахстана от 30 марта 2021 года внесены дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, передает zakon.kz.

Так, перечень дополнен пунктом 11-1 следующего содержания: "День работников антимонопольного органа - 7 июня".

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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