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Еще один праздничный день появился в Казахстане

Фото: obk.kz 6 апреля 2021, 12:58

Праздничный день появился у работников антимонопольного органа.

Постановлением Правительства Казахстана от 30 марта 2021 года внесены дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, передает zakon.kz.

Так, перечень дополнен пунктом 11-1 следующего содержания:

"День работников антимонопольного органа - 7 июня".

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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