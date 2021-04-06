Все трассы открыты для движения.

Пыльная буря бушует на трассах Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

Очевидцы выкладывают видео в соцсети

Все трассы открыты для движения, - сообщили Lada.kz в департаменте полиции региона.

По прогнозу погоды 6 апреля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на севере-западный, днем порывы 15-20 м/с.

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