В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали новую функцию, которая появится в следующем обновлении, передает zakon.kz.

Как пишет 3Dnews, новая "фишка" позволит переносить чаты, журналы и запись разговоров между устройствами на iOS и Android.

В Twitter-аккаунте WABetaInfo указано, что обновление позволит пользователям переносить свои чаты с устройства на iOS на Android-устройство и наоборот. Благодаря этому можно будет легко использовать учетную запись WhatsApp на нескольких устройствах одновременно.

Разработчики отмечают, что в настоящее время у пользователей нет возможности переноса чатов между iOS и Android, что затрудняет переключение между двумя платформами. В Интернете есть несколько инструментов, с помощью которых можно решить проблему переноса истории чата, но ими не рекомендуют пользоваться.

В число новых функций, которые сейчас тестируют разработчики WhatsApp, входит защищенное паролем резервное копирование iCloud, самоуничтожающиеся изображения и возможность привязки одного аккаунта WhatsApp к четырем устройствам.

