"Пожалуюсь в партию". Как Nur Otan решает проблемы людей

В целом за прошлый год Комитетом и комиссиями партийного контроля было рассмотрено 1150 обращений физических и юридических лиц.

Партия "Nur Otan" за 3 месяца провела 624 заседания комиссий партийного контроля, где было рассмотрено 1918 проблемных вопросов. Среди них нарушения при выдаче социального жилья, несоблюдение партийной этики, некачественное строительство общежитий и многое другое, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы партии, на основании обращений граждан также было организовано более тысячи различных рейдов.

Так, в городе Жезказган за незаконную выдачу квартир сразу трех чиновников исключили из "Nur Otan". Недавняя прокурорская проверка показала, что девять семей получили квадратные метры по программе "Нурлы Жер" незаконно. Ситуацию взяли на контроль в Карагандинской областной комиссии партийного контроля. Выяснилось, что ключи от квартир достались друзьям и знакомым троих сотрудников городского управления ЖКХ. Все девять семей уже освободили квартиры по решению суда. Вместо них туда заселят людей, которые действительно нуждаются в квадратных метрах.

В Алматы партийцы пресекли возможные махинации со средствами индивидуальной защиты медработников. Ранее общественники обнаружили склад с неучтенными противочумными комплектами, защитными экранами, одноразовыми очками в городской подстанции скорой помощи №4. Причем, все эти вещи поступили в рамках гуманитарной помощи. На ситуацию оперативно отреагировали в городском филиале "Nur Otan".

По факту выявленных нарушений было рекомендовано руководству службы скорой медпомощи Алматы провести дисциплинарный совет, – отметил председатель комитета партийного контроля Артур Платонов.

А в Актобе жители одного из общежитий пожаловались, что после капитального ремонта за 45 млн. тенге здание попросту разваливается. В ответ компания-подрядчик заявила, что председатель КСК и инициативная группа жильцов подписали акт приемки и якобы не заметили никаких нарушений. К проблеме подключились в городской комиссии партийного контроля. Так, обследование дома показало, что имеются проблемы с канализационными трубами и санузлами. Нуротановцы рекомендовали акимату Актобе устранить все выявленные недостатки и предоставить дефектный акт в срок до 10 апреля.

В Кызылорде депутат областного маслихата Бакдаулет Макашов организовал торжественное мероприятие с участием звезд казахстанской эстрады. На нарушение санитарно-эпидемиологических требований также оперативно отреагировали в "Nur Otan", освободив его от исполнения обязанностей председателя Кызылординской областной комиссии партийного контроля.

Как отмечают в пресс-службе партии, в целом за прошлый год Комитетом и комиссиями партийного контроля было рассмотрено 1150 обращений физических и юридических лиц. Положительно решено более 100 резонансных вопросов, внесено более 220 рекомендаций центральным и местным исполнительным органам.

К партийной ответственности в 2020 году привлечено более 400 человек, в том числе ряд вице-министров, заместителей акимов регионов, руководителей фракций в маслихатах и др. Из них за различные нарушения были исключены из партии более 100 человек.

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