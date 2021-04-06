Умер звезда сериала "Чернобыль" 

Причиной смерти стал рак мозга.

5 апреля скончался британский актер Пол Риттер, сообщает zakon.kz.

Актеру было 54 года. Причиной смерти стал рак мозга.

С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью. Он мирно умер дома, рядом были жена Полли и сыновья Фрэнк и Ной. Ему было 54 года, и он страдал от опухоли мозга. Пол был исключительно талантливым актером, сыгравшим огромное количество ролей на сцене и экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умным, добрым и очень забавным. Нам будет его очень не хватать, - сказал The guardian агент актера.

Пол Риттер сыграл Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль". Помимо сериала "Чернобыль", в котором Риттер исполнил роль инженера Анатолия Дятлова, актер сыграл в фильмах "Гарри Поттер и Принц-полукровка", "Загадочное ночное убийство собаки", "Аудиенция" и "Время по Гринвичу". Также он исполнил роль Александра Суворова в сериале 2019-го "Екатерина Великая" и снялся в шоу "Последнее королевство", "Код убийства" и "Большие надежды".

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