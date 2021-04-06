Толпа людей у ТРЦ в Алматы: накажут ли владельца бутика?

Был собран материал по факту нарушения требований адмкодекса.

В Алматы с 3 апреля смягчили карантинные требования, что позволило работать ТРЦ и ТД в будние дни. Алматинцы сразу же организовали огромную очередь у одного из бутиков ТДК "Гранд Парк", передает zakon.kz.

Этот факт сразу осветили в соцсетях. В Департаменте санэпидконтроля Алматы официально не отреагировали на данный случай. А вот полиция не осталась в стороне.

Как сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Алматы Улан Абулхаир, 5 апреля был собран материал по факту нарушения требований адмкодекса.

5 апреля дневной мониторинговой группой Ауэзовского района во время проведения рейдовых мероприятий было обследовано 13 объектов, из них три банкетных зала, два пункта общепита, два компьютерных клуба, четыре ТРЦ, два магазина. Составлен один рапорт на юридическое лицо по факту нарушения по следующему адресу: ул. Кабдолова д.1, ТРК "Гранд Парк", магазин Escaparate.kz. В отношении вышеуказанного субъекта предпринимательства собран материал по ст. 425 КРКобАП – нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, - сообщил Улан Абулхаир.

Материал направлен в Управление контроля качества безопасности товаров и услуг Ауэзовского района для принятия процессуального решения.

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