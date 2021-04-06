Его задержали спустя полтора месяца.

29 млн тенге присвоил кассир банка в Жезказгане, передает zakon.kz.

10 февраля в полицию поступило сообщение, что 25-летний кассир одного из банков города присвоил 29 млн тенге. Полицейские установили, что похищенные деньги принадлежат банку. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что правонарушитель оставил записку на рабочем месте.

Подозреваемый был задержан спустя полтора месяца. Он признался в содеянном и рассказал, что деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 189 части 2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Ведется досудебное расследование.

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