Местами по стране ожидаются туман, гололед.

7 апреля в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Петропавловске ожидается туман.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Днем ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидается ветер юго-западный порывы 15-18 м/с.

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