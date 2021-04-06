Муж донес на жену в Антикор. Заплатят ли ему за это?

Проверка по этому случаю еще не завершена.

Казахстанец, который пожаловался на жену в Антикоррупционное ведомство, может получить вознаграждение. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

Бектенов рассказал, что проверка по этому случаю еще не завершена.

Действительно, этот факт получил широкое освещение в СМИ и соцсетях. Такой факт есть, гражданин обратился в департамент антикоррупционной службы по городу Алматы. В настоящее время в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом проходит проверка. Материалы направлены в департамент внутреннего государственного аудита. Если будет заключение о том, что действительно какие-то нарушения были, тогда уже мы будем смотреть вопрос регистрации в едином реестре досудебных расследований, - сказал он.

При этом представитель ведомства прокомментировал вопрос, будет ли за это мужчине выдано вознаграждение.

Если подтвердится, есть общий порядок. Если человек обращается с заявлением о получении вознаграждения, то да, будет рассматриваться. Но пока преждевременно об этом говорить, пока идет только проверка до регистрации в едином реестре, - уточнил Бектенов.

В то же время, говоря о том, как часто казахстанцы доносили на своих родственников с обвинением в коррупции в 2020 и 2021 годах, он отметил, что таких фактов не припомнит.

Единичные факты бывают, но именно подтвержденных фактов, именно которые нашли подтверждение и были возбуждены уголовные дела, таких фактов в нашей практике не было, - заключил спикер.

Ранее житель Талгара Тимур Балыкчин заподозрил жену в коррупционном нарушении и написал на нее заявление в Антикоррупционную службу. Мужчина потребовал наказать супругу за то, что она якобы помогала незаконно обналичивать деньги руководству одной из школ Алматы.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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