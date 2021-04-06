Казахстан и Турция запустят совместный телевизионный канал

Кроме того, в рамках обмена опытом телевизионных специалистов Аида Балаева пригласила ведущих профессионалов Турции для подготовки и обучения их казахстанских коллег.

Состоялся рабочий визит Аиды Балаевой в Турцию. В рамках рабочего визита прошли встречи министра информации и общественного развития Аиды Балаевой с руководителем Главного управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттином Алтуном, министром по делам молодежи и спорта Мехметом Касапоглу и председателем Управления по делам религий Али Эрбашем, сообщает zakon.kz.

Были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества по курируемым сферам Министерства.

Особое внимание было уделено перспективам активизации партнерства в практических областях, в том числе по вопросам подготовки специалистов сфер информации, религии, осуществления обмена опытом и лучшими практиками по развитию волонтерской деятельности.

Во время встречи с министром по делам молодежи и спорта Турции Мехметом Касапоглу достигнута договоренность о необходимости заключить Меморандум о взаимопонимании в сфере молодежной политики между министерством информации и общественного развития Казахстана и министерством по делам молодежи и спорта Турецкой Республики. Планируется, что сотрудничество будет включать обмен опытом по волонтерской деятельности. Аида Балаева напомнила, что на неформальном Тюркском совете 31 марта 2021 года, главами наших государств говорилось о необходимости консолидации и сотрудничества по недопущению распространения пандемии СОVID-19. Она подчеркнула, что в этом году в Казахстане будет проходить IV Молодежный фестиваль Тюркского совета, который станет площадкой для активизации общения между молодежными лидерами двух стран.

На встрече с председателем Управления по делам религий Турецкой Республики Али Эрбашем Аида Балаева выразила заинтересованность дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в подготовке казахстанских теологов в университетах Турции, направляемых Духовным управлением мусульман Казахстана.

Отдельными пунктами визита стали встречи с руководителями лидеров телевизионного рынка Турции. Так, прошли встречи с главой государственной телерадиокомпании "TRT" Ибрагимом Эреном, руководством информационного агентства Турции "Anadolu" и директором съемочной площадки телесериалов в Стамбуле Яхъей Таип Айденизом. Министерство готово наращивать объем и качество сотрудничества с турецкими производителями телевизионной продукции по вопросам создания совместного контента, в том числе для популяризации общей тюркской культуры и истории.

Достигнута договоренность о запуске переговоров между РТРК "Qazaqstan" и государственной телерадиокомпанией Турции "TRT" в создании совместного телевизионного проекта "Коркыт ата". Кроме того, было заявлено, что в скором времени одновременно в Казахстане и Турции состоится премьера произведенного телекомпанией “TRT” телесериала про жизнь Ходжа Ахмеда Яссауи.

В рамках обмена опытом телевизионных специалистов Аида Балаева пригласила ведущих профессионалов Турции для подготовки и обучения их казахстанских коллег. Она отметила, что эту работу можно организовать в оффлайн-формате после стабилизации эпидемиологической ситуации в период пандемии. Министр пригласила представителей медиа отрасли и творческие группы Турции к участию в проектах телеканала "Turkistan", который начал свое вещание в этом году.

Глава МИОР РК поблагодарила руководителя Главного управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттина Алтуна за официальное приглашение и вручила нагрудной знак "Ақпарат саласының үздігі" Республики Казахстан. Она отметила, что Казахстан и Турцию связывают дружественные взаимоотношения, которым особое внимание уделяют Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Касым-Жомарт Токаев. Глава МИОР РК выразила намерение развивать дальнейшее партнерство по курируемым сферам возглавляемого ею ведомства.

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