Россия начала контрольные проверки боеготовности армии

В апреле в России пройдет более 4 тыс. военных учений во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Россия начала контрольные проверки боевой готовности вооруженных сил. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает zakon.kz.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений, цитирует слова Шойгу РИА Новости

Он добавил, что в апреле в России пройдет более 4 тыс. военных учений во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

В Восточном военном округе проверкой боеготовности военных займется комиссия Генштаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигоне Цугол в Забайкальском крае и на полигоне Сергеевском в Приморье. В остальных военных округах и на Северном флоте проверку проведут под руководством командующих войсками (силами).

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