Две свадьбы прервали в Алматы

Об этом сообщили в акимате.

В Алматы продолжаются мероприятия по выявлению объектов, которые нарушают карантин. Накануне в городе прервали 2 свадьбы, передает zakon.kz.

Вчера прервали 2 свадебных мероприятия. В ресторанах массовое скопление людей в закрытом помещении. Порядка 100 гостей, в том числе и пожилые, и дети, которые входят в группу наибольшего риска заражения. Призываем горожан более ответственно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, - сказал член мониторинговой группы при акимате Медеуского района Кайрат Нуркасымов.

В акимате города сообщили, что в ночь с 5 на 6 апреля мониторинговая группа выявила 13 нарушений. Из них 9 объектов относятся к ресторанам, кафе и магазинам и 4 компьютерных клуба. Приняты соответствующие меры. Также составлены административные протоколы на 25 человек.

Среди выявленных нарушений:

- в Ауэзовском районе функционировало кафе "Шашлычная на Яссауи", где находились около 40 человек;- в Бостандыкском районе функционировал компьютерный клуб G-Play, где находились около 50 человек;- в Медеуском районе функционировал банкетный зал "Айлин", где находились около 40 человек;- в Медеуском районе функционировал банкетный зал "Ритм", где находились около 50 человек.

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