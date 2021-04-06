Телефонный террорист "заминировал" вокзал в Актюбинской области

В результате розыскных работ "террорист" был установлен.

6 апреля в 3:24 на пульт 102 полиции Актюбинской области поступил звонок. Неизвестный рассказал, что в Мугалжарском районе, в поселке Аккемир, на железнодорожном вокзале заложена бомба, сообщает zakon.kz.

Спустя несколько минут позвонил тот же человек и добавил, что в одном из магазинов в поселке Жилянка тоже заложено взрывное устройство, передает портал Мой Город.

На места, указанные звонившим, незамедлительно выехали оперативные службы. Саперами спецподразделения было проведено обследования объектов, взрывчатых предметов не обнаружено, также проведено обследование здания станции Аккемир Мугалжарского района, взрывчатых предметов так же не обнаружено. пресс-служба ДП Актюбинской области

В результате розыскных работ "террорист" был установлен. Ранее судимый 31-летний уроженец Мугалжарского района был доставлен в полицию в состоянии алкогольного опьянения. В качестве вещественного доказательства изъят сотовый телефон. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту полицейские начали досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма". Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Это не первый подобный случай в этом году в Актюбинской области. В январе этого года в Актобе телефонные террористы несколько раз сообщали о заложенных бомбах в зданиях школ.

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