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Вакцинация в Нур-Султане: Как узнать, к какой поликлинике вы прикреплены

Фото: kh-passport.com 6 апреля 2021, 21:24

До конца недели столичные медучреждения будут записывать желающих на вакцинацию и в конце уже этой недели приступят к массовой вакцинации населения.

В Нур-Султане стартовала запись на вакцинацию горожан от коронавируса. Не все жители столицы знают к какой поликлинике прикреплены, передает zakon.kz.

Это можно сделать через мобильное приложение Smart Astana в разделе "Медицина", пройдя по вкладке "Моя поликлиника", либо позвонив в Единый контакт-центр iKOMEK по номеру "109",

Ранее сообщалось, что для того, чтобы оставить заявку на получение вакцины, необходимо записаться в свою поликлинику по месту прикрепления либо через мобильное приложение Damumed.

До конца недели столичные медучреждения будут записывать желающих на вакцинацию и в конце уже этой недели приступят к массовой вакцинации населения.

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