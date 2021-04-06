Вода может заблокировать колонию в Петропавловске

Мужская колония находится в микрорайоне Заречный, который всегда во время паводков оказывается в водяном кольце. В этом году не исключают, что потоп доберется и до самих корпусов.

Петропавловские заключенные готовятся к водной блокаде. По прогнозам из-за паводка колония на окраине города на месяц будет отрезана от мира, сообщает zakon.kz.

Сотрудникам администрации в подготовительных работах помогают осужденные, передает КТК.

Мужская колония находится в микрорайоне Заречный, который всегда во время паводков оказывается в водяном кольце. В этом году не исключают, что потоп доберется и до самих корпусов.

Уже подготовлены сотни мешков с песком, мотопомпа, лодка и даже полевая кухня. Запаслись продуктами и лекарствами, учитывая, что учреждение надолго может быть отрезано от мира.

Всего их 250 человек, осужденных за грабежи, хулиганства и кражи.

Для возможного сценария, что будут ограничены свидания, у нас имеются онлайн-свидания. Это уже практика показала в карантинный период – широко использовались видеосвидания. Поэтому как бы осужденным будет предоставлена возможность видеться с родственниками путем видеосвиданий. заместитель начальника ДУИС по СКО Александр Кочкин

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