В Алматы от коронавируса скончался врач Тимур Омаров

COVID-19 врач заболел в марте.

В Алматы от коронавируса скончался врач-нарколог Тимур Омаров, сообщает zakon.kz.

О скорбной новости сообщили в соцсетях друзья Тимура Омарова. Многие друзья и коллеги врача отзываются о нем, как об умном, просвещенном, добром, глубоком человеке и высокопрофессиональном специалисте. Как написал его близкий друг, однокашник по клинической ординатуре в Клинике психиатрии имени С.С. Корсакова в Первом медицинском институте в Москве Юрий Сиволап, Тимур Омаров - "один из немногих врачей в наших странах, способствующих гуманизации психиатрии и наркологии и их наполнению здравым смыслом. Ординаторов много проходит каждый год, а Тимура Захаровича в нашей клинике помнят все, кому довелось его увидеть".

zakon.kz выражает соболезнование близким и родным Тимура Омарова.

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