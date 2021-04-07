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Возле Бишкека очевидцы сняли падение небесного тела

Фото: Instagram 7 апреля 2021, 01:47

По словам очевидцев, на секунду стало светло, как днем.

В кыргызстанских соцсетях распространяется видео падения, предположительно, метеорита, сообщает zakon.kz.

Видео снимали и в столице Кыргызстана – Бишкеке и Чуйской области. По словам очевидцев, наиболее яркая вспышка была в районе села Петровка, где на секунду стало светло, как днем.

Пока неизвестно, что это за объект.

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