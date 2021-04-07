В NASA назвали дату первого полета вертолета на Марсе

Ранее мероприятие планировали на 8 апреля.

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили, что первый полет их вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, 11 апреля, сообщает zakon.kz со ссылкой на life.ru.

Ожидалось, что Ingenuity совершит первый полёт на Красной планете 8 апреля. Но сроки были перенесены без объяснения причины задержки.

В NASA отметили, что вертолет пережил первую холодную ночь на Красной планете, где температура падает до минус 90 градусов по Цельсию.

Изначально первый марсианский вертолет весом всего 1,8 кг находился внутри марсохода Perseverance. Ingenuity отделился от ровера и был спущен на поверхность в кратере Езеро.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity была запущена в конце июля 2020 года с космодрома на мысе Канаверал. В феврале американский ровер совершил посадку на Красной планете и передал первые снимки на Землю.

Марсоход, высадившийся в кратере Езеро, будет искать следы жизни.

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