В Amnesty заявили об использовании COVID-19 для нарушения прав человека

Правозащитники Amnesty International опубликовали доклад о ситуации с правами человека в мире в 2020 году.

Организация Amnesty International (AI) представила ежегодный доклад, отражающий ситуацию с правами человека в мире в 2020 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Документ, опубликованный в среду, 7 апреля, содержит анализ ситуации в 149 государствах. В нем говорится об усилении неравенства в мире из-за пандемии коронавируса и о том, как ряд стран "безжалостно эксплуатировал кризис и использовал COVID-19 как оружие" для усиления репрессий и подавления инакомыслия.

Как следует из доклада, в наиболее уязвимом положении оказались мигранты, медработники и женщины - по оценке экспертов, эти группы особенно пострадали из-за пандемии в результате "десятилетий неравенства, халатности и нарушений их прав".

Наши социальные, экономические и политические системы сломаны, - заявила новый генсек AI Аньес Калламар, призвав к переосмыслению и перезагрузке существующего порядка.

В организации сообщили, что меры, принимаемые властями в ответ на пандемию, были скомпрометированы, поскольку они эксплуатировали коронакризис как предлог для новых нарушений прав человека.

В докладе говорится, что самоизоляция и другие карантинные меры привели к всплескам домашнего насилия. Особенно заметно это было заметно в странах Восточной Европы и Средней Азии, где женщины не могли обратиться за защитой и были вынуждены находится в одном доме с абьюзером. Amnesty International приводит статистику, что в Узбекистане из 197 кризисных убежищ, куда могли обратиться жертвы насилия, продолжили работать в пик пандемии только пять.

Правозащитники сообщили, что в Европе десять стран отступили от Конвенции по правам человека в борьбе с коронавирусом, причем зачастую такие меры были несоразмерными потенциальной эпидемической угрозе. В документе упоминаются "война за вакцины", торможение коллективных усилий по восстановлению мировой экономики, нарушение международных связей.

Пандемия очень четко высветила неспособность мира эффективно сотрудничать в момент острейшей международной нужды, — отметила Калламар.

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