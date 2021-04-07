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За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

Фото: zakon.kz. 7 апреля 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 258 917 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2080 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 258 917 случаев.

В разрезе регионов:

  • в городе Нур-Султан – 33429 (+372),⠀
  • в городе Алматы – 38228 (+620),
  • в ВКО – 23096 (+39),⠀
  • Павлодарской области – 19330 (+25),
  • в Атырауской области – 19309 (+102),
  • в Карагандинской области – 18386 (+144),
  • в Акмолинской области – 15699 (+73),
  • в ЗКО – 15775 (+98),
  • в Алматинской области – 15286 (+280),
  • в Костанайской области – 14030 (+34),
  • в СКО – 13168 (+20),
  • в городе Шымкенте – 7231 (+72),
  • в Жамбылской области – 6574 (+31),
  • в Актюбинской области – 6003 (+121),
  • в Туркестанской области – 4598 (+13),
  • в Мангистауской области – 4552 (+11),
  • в Кызылординской области – 4223 (+25).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1711 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 392,
  • в городе Алматы - 565,
  • в городе Шымкенте - 28,
  • в Акмолинской области - 78,
  • в Актюбинской области - 46,
  • в Алматинской области - 89,
  • в Атырауской области - 159,
  • в ВКО - 27,
  • в Жамбылской области - 14,
  • в ЗКО - 124,
  • в Карагандинской области - 89,
  • в Костанайской области - 30,
  • в Кызылординской области - 9,
  • в Мангистауской области - 1,
  • в Павлодарской области - 40,
  • в СКО - 16,
  • в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели 228 089 человек от COVID-19.

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