За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

Всего в стране подтверждено 258 917 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2080 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 258 917 случаев.
В разрезе регионов:
- в городе Нур-Султан – 33429 (+372),⠀
- в городе Алматы – 38228 (+620),
- в ВКО – 23096 (+39),⠀
- Павлодарской области – 19330 (+25),
- в Атырауской области – 19309 (+102),
- в Карагандинской области – 18386 (+144),
- в Акмолинской области – 15699 (+73),
- в ЗКО – 15775 (+98),
- в Алматинской области – 15286 (+280),
- в Костанайской области – 14030 (+34),
- в СКО – 13168 (+20),
- в городе Шымкенте – 7231 (+72),
- в Жамбылской области – 6574 (+31),
- в Актюбинской области – 6003 (+121),
- в Туркестанской области – 4598 (+13),
- в Мангистауской области – 4552 (+11),
- в Кызылординской области – 4223 (+25).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1711 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 392,
- в городе Алматы - 565,
- в городе Шымкенте - 28,
- в Акмолинской области - 78,
- в Актюбинской области - 46,
- в Алматинской области - 89,
- в Атырауской области - 159,
- в ВКО - 27,
- в Жамбылской области - 14,
- в ЗКО - 124,
- в Карагандинской области - 89,
- в Костанайской области - 30,
- в Кызылординской области - 9,
- в Мангистауской области - 1,
- в Павлодарской области - 40,
- в СКО - 16,
- в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровели 228 089 человек от COVID-19.
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