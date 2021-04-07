За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

Всего в стране подтверждено 258 917 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2080 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 258 917 случаев.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 33429 (+372),⠀

в городе Алматы – 38228 (+620),

в ВКО – 23096 (+39),⠀

Павлодарской области – 19330 (+25),

в Атырауской области – 19309 (+102),

в Карагандинской области – 18386 (+144),

в Акмолинской области – 15699 (+73),

в ЗКО – 15775 (+98),

в Алматинской области – 15286 (+280),

в Костанайской области – 14030 (+34),

в СКО – 13168 (+20),

в городе Шымкенте – 7231 (+72),

в Жамбылской области – 6574 (+31),

в Актюбинской области – 6003 (+121),

в Туркестанской области – 4598 (+13),

в Мангистауской области – 4552 (+11),

в Кызылординской области – 4223 (+25).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1711 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 392,

в городе Алматы - 565,

в городе Шымкенте - 28,

в Акмолинской области - 78,

в Актюбинской области - 46,

в Алматинской области - 89,

в Атырауской области - 159,

в ВКО - 27,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 124,

в Карагандинской области - 89,

в Костанайской области - 30,

в Кызылординской области - 9,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 40,

в СКО - 16,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели 228 089 человек от COVID-19.

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