Боксеров пугают "новым Головкиным" из Казахстана

Британский журналист впечатлен выступлением Турсынбая Кулахмета.

Британский журналист Гордон Брюс впечатлен выступлением казахстанского боксера Турсынбая Кулахмета, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Кулахмет — это версия GGG, только левша. Взрослым мужчинам будут сниться кошмары, когда им скажут, что они встретятся с ним! Третий бой против боксера с рекордом 20-0! Определенно это не такой боец, каких оберегают в Matchroom, — отметил Брюс.

Напомним, Турсынбай Кулахмет за 70 секунд нокаутировал венесуэльца Эбера Рондона (20-0, 13 КО) и защитил пояс чемпиона по версии WBC International.

После этого боя менеджер Кулахмета Аскар Салыкбаев заявил, что в этом году его боксер постарается сразиться за титул чемпиона мира.

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