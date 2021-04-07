Диетолог развеяла миф о "женских" и "мужских" продуктах

По ее словам, энергетическая ценность рациона должна равняться энерготратам организма.

Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах, подчеркнув, что принципы здорового питания одни, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Для здоровых людей, мужчин или женщин, лучшей рекомендацией будет придерживаться не диет, а именно здорового оптимального питания. Не существует "мужских" или "женских" продуктов и блюд. Принципы здорового питания едины для всех, - сказала Стародубова, отвечая на вопрос, должны ли различаться диеты для мужчин и женщин.

По ее словам, энергетическая ценность рациона должна равняться энерготратам организма. Полученные с пищей калории должны быть полностью израсходованы в течение дня.

При этом крайне важно, чтобы рацион питания был разнообразным и обеспечивал организм всеми необходимыми пищевыми веществами - белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами. Кроме того, необходимо соблюдать определенный режим питания.

Разумеется, следует учитывать, что потребности в пищевых веществах и энергии зависят от возраста, пола, характера труда, и других факторов. У мужчин потребность в энергии и пищевых веществах в целом выше, чем у женщин, и составляет в среднем около 1800-2000 ккал, а у женщин соответственно 1600-1800 ккал. Но, еще раз хочу повторить, что принципы здорового питания при этом остаются неизменными, - добавила врач.

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