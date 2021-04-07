Боль в зубах может быть симптомом онкологии

Иногда они возникают в гайморовой пазухе.

О каких заболеваниях организма может говорить боль в зубах, рассказал стоматолог, сообщает zakon.kz.

На ощущение в зубах может влиять гайморит.

Это происходит из-за того, что зубы расположены очень близко к гайморовым пазухам. И если возникает гайморит, то он может вызывать неприятные ощущения в зубах, – рассказал "Москва 24" главный стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич.

Как отметил врач, что создавать дискомфорт в верхней челюсти способны и онкологические заболевания. Иногда они возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах.

Перемены погоды и атмосферного давления, а также аномальные температуры никак не должны отражаться на ощущениях в зубах. Разве что холодные температуры могут увеличивать симптомы некоторых заболеваний полости рта. При остром и хроническом пульпите вдыхание холодного воздуха провоцирует иногда болевые ощущения. Но это не влияет на само заболевание, а просто увеличивает силу симптома, - пояснил стоматолог.

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